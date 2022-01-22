Друг Арниса Лицитиса и известный спортивный фотограф Зигизмундс Залманис был первым, кто сообщил о трагедии. Он написал о трагической вести на своей странице в Facebook. Причина смерти актера до сих пор неизвестна.
Зигизмундс Залманис вспомнил латвийского актера только хорошими словами и отметил, что Арнис Лицитис был приятным, добрым человеком, который никогда не отказывал никому в помощи.
"Мне трудно об этом говорить... Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино..., Лицитис будет играть в другом месте на небесах... Арнис, на небесах все лучше, чем было здесь. Всех благ, мой друг, - написал Зигизмундс Залманис.
За годы жизни Лицитис отметился на сцене театра и кино. Актер успел сыграть более чем в 200 фильмах и телесериалах.
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Наиболее всего актер запомнился в таких ярких картинах: "Узник замка Иф", "Мушкетеры 20 лет спустя", "Долгая дорога в дюнах", "Мираж", "Малиновое вино", а также в сериале "Ранетки".
Напомним, что оборвалась жизнь актера из "Бойцовского клуба" и легенды рок-музыки, все случилось на глазах у родных.
Как сообщала Politeka, немецкий актер и звезда сериала "Красная палатка" Харди Крюгер скончался в возрасте 93 лет.
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