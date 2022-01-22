Скончался советский, латвийский актер театра и кино Арнис Лицитис, совсем недавно, 8 января, ему исполнилось 76 лет и он отмечал день рождения со своими близкими.

Друг Арниса Лицитиса и известный спортивный фотограф Зигизмундс Залманис был первым, кто сообщил о трагедии. Он написал о трагической вести на своей странице в Facebook. Причина смерти актера до сих пор неизвестна.

Зигизмундс Залманис вспомнил латвийского актера только хорошими словами и отметил, что Арнис Лицитис был приятным, добрым человеком, который никогда не отказывал никому в помощи.

"Мне трудно об этом говорить... Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино..., Лицитис будет играть в другом месте на небесах... Арнис, на небесах все лучше, чем было здесь. Всех благ, мой друг, - написал Зигизмундс Залманис.

За годы жизни Лицитис отметился на сцене театра и кино. Актер успел сыграть более чем в 200 фильмах и телесериалах.

Наиболее всего актер запомнился в таких ярких картинах: "Узник замка Иф", "Мушкетеры 20 лет спустя", "Долгая дорога в дюнах", "Мираж", "Малиновое вино", а также в сериале "Ранетки".

Напомним, что оборвалась жизнь актера из "Бойцовского клуба" и легенды рок-музыки, все случилось на глазах у родных.

Как сообщала Politeka, немецкий актер и звезда сериала "Красная палатка" Харди Крюгер скончался в возрасте 93 лет.

Также Politeka писала, что трагически оборвалась жизнь знаменитого актера, врачи оказались бессильными.