Актор Луї Андерсон, триразовий володар премії "Еммі", комік і ведучий ігрового шоу, помер у п'ятницю вранці - лікарі боролися за його життя, але хвороба виявилася сильнішою.

Про це повідомило видання Reuters. Актор Луї Андерсон помер в одній з лікарень Лас-Вегаса, де на початку цього тижня був госпіталізований для лікування раку крові. Організм актора не витримав. Йому було 68 років.

Представники американського світу кіно висловлюють слова підтримки близьким і рідним актора, а також згадують Луї Андерсона, як світлу і хорошу людину.

Так, американський стендап-комік і актор Біл Берр написав у Twitter: "Мені завжди подобалося, як легко Луї Андерсон міг привернути увагу публіки. Він міг викликати оплески легкою зміною виразу обличчя або косим поглядом. Справжній майстер. Спасибі за сміх і за те, що Ви були таким добрим. Ти був одним з великих! Спочивай з миром".

Славу триразовому володареві премії "Еммі" принесли в середині 1980-х років ролі в багатьох серіалах і фільмах: "Грейс у вогні", "Детектив Неш Бріджес" та інших.

Глядачеві Андерсон найбільш відомий як творець мультсеріалу "Життя з Луї". Він виходив на телеканалі Fox Kids в кінці 1990-х років. Сюжет заснований на дитинстві самого Андерсена, який ріс у багатодітній родині.

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