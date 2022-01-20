Про це передає Politeka.net, посилаючись на видання "Daily Star".
Так, стало відомо, що у себе вдома відомий актор з фільму "Червоний намет" Харді Крюгер помер. Повідомляють, що смерть актора була раптовою і несподіваною.
Харді Крюгер рано почав свою кар'єру актора, всього в 15 років. Пізніше він відправився воювати на Другу світову війну, після чого був засуджений до смертної кари за те, що відмовився атакувати групу американських солдатів. Однак, цей наказ був відхилений.
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Свою кар'єру як актора він частково закінчив у 1980-их роках, випустивши близько 16 книг. Харді Крюгер відомий за фільмами: "У кожного своє пекло", "Міст занадто далеко", "Червоний намет", "Прорахунок лейтенанта Слейда", "Таємниця Санта-Вітторії".
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