Німецький актор і зірка серіалу "Червоний намет" Харді Крюгер помер у віці 93 років.

Про це передає Politeka.net, посилаючись на видання "Daily Star".

Так, стало відомо, що у себе вдома відомий актор з фільму "Червоний намет" Харді Крюгер помер. Повідомляють, що смерть актора була раптовою і несподіваною.

Hardy Krüger 😢

Il était de l'équipe du superbe Hatari de Howard Hawks.

Vu également dans Un Taxi pour Tobrouk aux cotés de Lino Ventura et Charles Aznavour et dans Barry Lyndon de Stanley Kubrick

Adieu ! 🌹



📷 Sur le tournage en Afrique de Hatari 1962 pic.twitter.com/US8yWE4m1r — Philippe LENOIR (@PhilippeLENOIR2) January 20, 2022

Харді Крюгер рано почав свою кар'єру актора, всього в 15 років. Пізніше він відправився воювати на Другу світову війну, після чого був засуджений до смертної кари за те, що відмовився атакувати групу американських солдатів. Однак, цей наказ був відхилений.

Hardy #Krüger - ein deutscher Weltstar, Draufgänger und Sympathieträger, Schauspieler, Schriftsteller und natürlich "Weltenbummler." Jetzt ist Krüger im Alter von 93 Jahren gestorben. Ein Nachruf. 👇 @BR_Kultur https://t.co/Eeq7wUWwlN pic.twitter.com/bfRE0NH6tr — BR24 (@BR24) January 20, 2022

Свою кар'єру як актора він частково закінчив у 1980-их роках, випустивши близько 16 книг. Харді Крюгер відомий за фільмами: "У кожного своє пекло", "Міст занадто далеко", "Червоний намет", "Прорахунок лейтенанта Слейда", "Таємниця Санта-Вітторії".

#HardyKrueger 🌟



Another Berliner 'mingling' / working with Hollywood's best 🌟✨🎥👌🏻 and drinking 'The Duke' 🌟John Wayne under the table 🥃🥃🥃 pic.twitter.com/jT3geGfira — AliceB🐝🇬🇧 🇺🇲 (@AliceB01973554) January 20, 2022

Раніше повідомлялося, пішла з життя знаменита співачка: спеціально заразилася коронавірусом, щоб уникнути вакцинації

Також, українська дівчина Бонда оприлюднила фото Ульєля, зроблене незадовго до трагедії: "Спочивай з миром"

Politeka розповідала, відомий ведучий не повернувся з відпочинку з дружиною, з'явилися подробиці трагедії: "Лікарі намагалися допомогти"