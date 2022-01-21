На 75-році життя у вічність відійшов легендарний американський вокаліст, композитор, автор текстів, продюсер, актор Міт Лоуф, відомий по трилогії рок-альбомів Bat Out Of Hell.

Легендарний американський актор, музикант, композитор Міт Лоуф (справжнє ім'я Марвін Лі Ейдей), який народився 27 вересня 1947 року в місті Даллас в США, помер 20 січня 2022 року у власному будинку. Про смерть Лоуфа повідомили на його ж сторінці у Facebook.

Зазначається, що в останні години життя поруч з Мітом Лоуфом були його дружина Дебора, дочки Перл та Аманда, а також близькі друзі.

"Наші серця розбиті, щоб повідомити, що незрівнянний Міт Лоуф пішов з життя цієї ночі в оточенні його дружини Дебори, дочок Перл та Аманди та близьких друзів", - написали на сторінці.

Зауважимо, що за 60-річну кар'єру він продав 100 мільйонів альбомів по всьому світу і знявся у більш ніж 65 фільмах, включаючи "Бійцівський клуб", "Фокус", "Фокас", "Роккі жахів" і "Світ Вейна".

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