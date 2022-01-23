Гривна начала укрепляться к доллару под конец нынешней недели, но скоро ситуация может измениться - что будет с "вечнозеленым" в ближайший месяц.

Нацбанк Украины установил курс доллара на понедельник, 24 января, на уровне 28,31 грн. за один "бакс". В предыдущий банковский день, 21 января, курс был 28,32 грн. за один доллар.

Тем не менее, до конца января доллар возьмет реванш и добьет гривну. Так полагает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. В комментарии "РБК-Украина" эксперт отметил, что через неделю курс доллара на межбанке может вырасти до 28,5 грн. за один "вечнозеленый" (наличный доллар может торговаться около 28,4 грн.).

Что касается прогноза курса доллара до конца зимы, то, по мнению Иосуба, он будет "практически полностью зависеть от развития геополитической ситуации на границе с РФ".

"При заметной деэскалации ситуации доллар может вернуться к 27,5 грн. При усилении напряженности, доллар может подорожать до 29,5 грн.", - отметил аналитик.

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