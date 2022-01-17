Згідно з даними Укргідрометцентру, погода найближчим часом буде вітряною: пориви сягатимуть 17-22 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с. При цьому по всій території країни невеликий і мокрий сніг, місцями хуртовини.
Температура повітря на Заході та Півдні вдень коливатиметься від -3 до +1. Вночі на Заході можливий мороз до -8, на Півдні до -3.
На Півночі і в Центрі стовпчики термометрів опустяться вдень до -4, в темний час доби очікуються морози -5...-7.
На Сході вдень від -3 до 0, вночі місцями до -5.
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Відомий український синоптик Наталка Діденко повідомила, що сильний вітер несе в Україну холодний атмосферний фронт, пов'язаний з північно-західним циклонічним масивом. У зоні фронту випаде сніг, мокрий сніг, а також спостерігатимуться хуртовини. Найгірше доведеться західним регіонам, надалі негода розійдеться по всій країні, тільки на півдні прояснень буде більше, ніж опадів.
"У Карпатах, на високогір'ї, вітер набагато сильніший! Обережно!!!", - попередила синоптик.
У Києві у вівторок, 18 січня, температура повітря вночі буде в межах -4...-6, вдень очікується -3...-5. Вночі синоптики обіцяють сніг, а вдень мокрий сніг.
Нагадаємо, погода з початку тижня випробує українців, синоптики попередили про небезпеку: яким областям не пощастить
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