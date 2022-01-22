Про те, якою буде погода 22 січня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Згідно з їхнім прогнозом, у західних, північних, а також Вінницькій та Харківській областях пройдуть помірні снігопади, в той час як на решті території країни буде без опадів.
Вітер у суботу буде західним і північно-західним зі швидкістю 7-12 м/с.
Більш суворі погодні умови спостерігатимуться в Карпатах, де сніг супроводжуватиметься сильними поривами вітру - до 15-20 м/с.через хуртовину в регіоні вводиться «жовтий» рівень небезпеки.
Також українців попередили про ожеледицю.
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Температура в середньому по країні буде досить помірною.
Найнижчі показники очікуються на Заході, де вночі стовпчики термометрів опустяться до -8...-4 градусів, а вдень очікується від -4 до 0.
На півночі нічні температури коливатимуться від -5 до -3 градусів, а денні – від -3 до 0.
У центральних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від -7 до -3 градусів, а вдень – від -3 до 0.
На сході вночі очікується від -8 до -6 градусів, а вдень – від -3 до +1.
На півдні нічні температури коливатимуться від -7 до -3 градусів, а денні – від -1 до +2 градусів.
Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечні погодні умови.
Як повідомляла Politeka, одеситів попередили про морози на вихідних.
Також Politeka писала, що в Україну повернуться снігопади, з'явився прогноз.