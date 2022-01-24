О том, как будет работать эта возможность, напомнил украинцам в своем Фейсбук премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что расплатиться за лекарственные препараты «ковидной тысячей» украинцы смогут уже с 24 января. Эта возможность будет доступна только для людей в возрасте от 60 лет и старше.
Расплатиться деньгами, выделенными на специальную карту по программе єПідтримка за вакцинацию от ковида украинцы смогут как на интернет-сайтах, так и в обычных аптеках. Шмыгаль также отметил, что таким образом можно будет приобрести как рецептурные, так и безрецептурные лекарства.
Также ранее появилось уточнение от Министерства цифровой трансформации о том, что при оплате лекарств «ковидной тысячей» банки будут проверять возраст украинцев в момент проведении платежа. Поэтому не важно, когда человек оформлял карту для получения єПідтримки, главное, чтобы на момент оплаты ему исполнилось 60 лет.
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Отметим, что пока получить тысячу гривен за вакцинацию могут только украинцы, у которых есть соответствующий сертификат в мобильном приложении «Дія», однако в ближайшем времени правительство обещает разработать альтернативный механизм для возможности получения денег оффлайн.
Также стоит напомнить, что потратить деньги украинцы должны в течение четырех месяцев с момента их получения.
Напомним, в Кабмине рассказали, как подростки смогут получить тысячу гривен за вакцинацию.
Как сообщала Politeka, украинцам рассказали, как можно будет приобрести лекарства за «ковидную тысячу».
Также Politeka писала, что украинцам напомнили о важном ограничении при получении тысячи гривен за вакцинацию.