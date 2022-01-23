Тысячу гривен за вакцинацию смогут получить несовершеннолетние с 14 по 17 лет. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на заседание Кабинета министров от 19 января.
Пока неизвестно, когда начнут перечислять средства детям, но Кабмин уже поручил начать работу по теме Министерству экономики, МОН и Минцифры. Проект с перечнем сфер, на что можно будет потратить деньги, должен быть подготовлен за 10 дней.
Замминистра экономики Тарас Качка, объявил предварительный список, на что подростки смогут потратить "ковидную тысячу":
- на оплату курсов, кружков и так далее;
- на еду в структурах образования;
- оплату проживания в студенческих общежитиях;
- на дополнительные занятия по ВНО;
- книги и разные периодические издания;
- спортивные товары;
- на принадлежности для школы и канцелярию.
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Пока также остается под вопросом, как получить деньги. Вероятно, будет задействовано приложение "Дія". Известно, что ID-паспорта украинцы получают уже с 14 лет, поэтому можно будет легко воспользоваться услугами через это приложение.
Ранее сообщалось, тысячу гривен за вакцинацию теперь можно потратить на лекарства
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Politeka рассказывала, что тысяча за вакцинацию, выяснилось, на что украинцы не жалеют деньги