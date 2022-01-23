Тысячу гривен за вакцинацию смогут получить несовершеннолетние с 14 по 17 лет. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на заседание Кабинета министров от 19 января.

Пока неизвестно, когда начнут перечислять средства детям, но Кабмин уже поручил начать работу по теме Министерству экономики, МОН и Минцифры. Проект с перечнем сфер, на что можно будет потратить деньги, должен быть подготовлен за 10 дней.

гривны, скрин

Замминистра экономики Тарас Качка, объявил предварительный список, на что подростки смогут потратить "ковидную тысячу":

  • на оплату курсов, кружков и так далее;
  • на еду в структурах образования;
  • оплату проживания в студенческих общежитиях;
  • на дополнительные занятия по ВНО;
  • книги и разные периодические издания;
  • спортивные товары;
  • на принадлежности для школы и канцелярию.

школа, дети, ученики

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Пока также остается под вопросом, как получить деньги. Вероятно, будет задействовано приложение "Дія". Известно, что ID-паспорта украинцы получают уже с 14 лет, поэтому можно будет легко воспользоваться услугами через это приложение.

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Politeka рассказывала, что тысяча за вакцинацию, выяснилось, на что украинцы не жалеют деньги