За вакцинацию от коронавируса дети также смогут получить тысячу гривен - когда начнутся выплаты и на что можно будет потратить средства, читайте далее.

Тысячу гривен за вакцинацию смогут получить несовершеннолетние с 14 по 17 лет. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на заседание Кабинета министров от 19 января.

Пока неизвестно, когда начнут перечислять средства детям, но Кабмин уже поручил начать работу по теме Министерству экономики, МОН и Минцифры. Проект с перечнем сфер, на что можно будет потратить деньги, должен быть подготовлен за 10 дней.

Замминистра экономики Тарас Качка, объявил предварительный список, на что подростки смогут потратить "ковидную тысячу":

на оплату курсов, кружков и так далее;

на еду в структурах образования;

оплату проживания в студенческих общежитиях;

на дополнительные занятия по ВНО;

книги и разные периодические издания;

спортивные товары;

на принадлежности для школы и канцелярию.

Пока также остается под вопросом, как получить деньги. Вероятно, будет задействовано приложение "Дія". Известно, что ID-паспорта украинцы получают уже с 14 лет, поэтому можно будет легко воспользоваться услугами через это приложение.

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