Тысячу гривен за вакцинацию в рамках программы "єПідтримка" можно потратить в аптеке - правда такая возможность появится не у всех.

Решение об этом принял Кабмин во время заседания 19 января. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров разъяснил детали в своем Телеграм-канале. Так, купить лекарства за "ковидную тысячу" смогут украинцы старше 60 лет и у которых есть зеленый сертификат в "Дії". Сделать это можно будет в течение четырех месяцев, начиная с 24 января.

Для тех, кто захочет приобрести лекарственные препараты непосредственно в аптеке, нужно будет оформить физическую (не виртуальную) карту в одном из банков-партнеров программы "єПідтримка".

Что касается онлайн-покупок, механизм, над которым специалисты работают в течение последнего месяца, скоро обнародуют в Минцифре.

"Уже все банки готовы технически к запуску этого обновления. Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа", - сообщил Федоров.

Добавим, в ближайшее время Кабмин планирует предоставить возможность получения тысячи гривен за вакцинацию детям в возрасте от 12 до 17 лет с двумя прививками против коронавируса.

К слову, украинцам, желающим привить своих детей, упростили требования. Ранее, чтобы провести вакцинацию ребенка против коронавируса, он должнен был иметь все "возрастные" прививки - сейчас это требование убрали.

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