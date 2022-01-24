Так, в магазинах города Днепр заметили картофель по катастрофически огромной стоимости, передает dnepr.info.
"Дорого-богато. Картошечка в супермаркетах Varus по 99,90 грн. #Днепр", - пишут пользователи в интернете.
В то время, как в остальных магазинах цена расходится в пределах 8-20 гривен.
"Не ленитесь а сажайте то будет полезно для здоровья как физически так и экономично.А этот кто пишет эти ругательства то пусть покупает по такой цене", "Так что ваши маркеты...бабушек по переходам разогнали что в город даром возили трудом приработано а теперь дорого", " А где это картошка по 100- 120 гр ,подскажите я вам привезу дешевле, это что такой юмор совсем не до смеха", " Выращивайте сами на дачах и будет очень " дёшево", - пишут украинцы в сети.
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Кроме того пользователи сети предположили, что это может быть импортный, фиолетовый картофель, который всегда стоит в разы дороже обычной украинской картошки.
К слову, на рынках и магазинах выросли цены на украинское сливочное масло, при этом этот продукт в ближайшее время будет только дорожать еще больше.
Сейчас пачка масла от известного производителя стартует от 45 гривен. Но это только при условии акции в супермаркете.
Эксперты считают, что рост цен на сливочное масло вызвал активный экспорт.
Прогнозы экономистов неутешительны - они уверяют, что цены на продукт будут расти от 10%, пока не станет выгодно сливочное масло завозить из-за границы.
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