Зима вновь атакует Украину, устроив погодные испытания во всех регионах страны – с восточной стороны ворвутся сильные морозы, а с Запада в Украину нагрянут снегопады.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр, в четверг, 27 января, погода в Украине будет не самой благоприятной. Западные области засыплет снегом, а жителей восточных регионов ждут сильные ночные заморозки.

Так, на Западе днем будет около 0-2 градусов и снег, который местами будет переходить в мокрый снег с дождем. Ночью ожидается небольшой минус – до -2..-4 градусов. В центральных областях ожидается небольшой минус и снег. В некоторых регионах осадков и вовсе не будет.

На Юге и в восточных областях будет облачно. В южных регионах ожидается 0..-2 градуса днем и до -3..-5 ночью. Холоднее всего будет на Востоке. Там температура опустится до -4..-6 днем и аж до -10..-12 ночью.

Стоит отметить, что 28 января температурный режим в Украине выровняется. При этом во все регионы придет мокрый снег, а температура будет держаться в пределах -1..1 градусов.

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