В Україну увірвуться снігопади, зима продовжить випробовувати українців на міцність хуртовинами і температурними перепадами – в окремих регіонах сильно похолодає.

Як пише Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, у середу, 26 січня, погода в Україні буде по-справжньому зимовою. Практично у всіх областях випаде сніг. Невеликі опади очікуються в Запорізькій, Полтавській та Луганській областях.

У західних областях вдень буде невеликий мінус - близько -1– 2 градусів, вночі - до -2..-7 градусів. У центральних і південних регіонах вдень очікується близько -1..-3 градусів, а вночі - до -7..-10 градусів.

Найхолодніші ночі в середу будуть у східних областях. Там температура опуститься до -9..-13 градусів. Вдень буде близько -4..-7 градусів.

Вже в четвер снігопади відступлять на Захід, а в східних областях буде хмарно, місцями очікуються невеликі опади. Температура буде триматися на тому ж рівні, зима і не думає відступати.

У п'ятницю температурні гойдалки знову випробують українців на міцність – в окремих регіонах очікується мокрий сніг і різке підвищення температури.

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