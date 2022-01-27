Украинцам рассказали, что изменится, и что нужно будет сделать.

Правление Приватбанка приняло решение сосредоточиться исключительно на банковских продуктах и свернуть проекты с партнерами, предоставляющими небанковские финансовые услуги, сообщили в компании "Администратор пенсионного фонда "Центр персонифицированного учета".

В связи с этим с 1 февраля закрывается проект "Вторая пенсия" и соответствующий сервис в приложении Приват24. Банк больше не будет обеспечивать заключение новых контрактов, а также консультировать по обслуживанию действующих договоров с пенсионными фондами.

При этом отмечается, что статусы контрактов вкладчиков и участников пенсионных фондов "ОТП Пенсия" и "Династия" от этого никак не поменяются. Однако клиентам необходимо настроить перечисление пенсионных взносов через "Регулярные платежи" приложения Приват24 или соответствующий сервис любого другого банка.

Так Приватбанк прекратил оказывать услугу безналоговых депозитов. На сайте исчезла функция открытия депозита "Стандарт безналоговый".

Напомним, в Нацбанке предупредили, что будет с ценами и когда станет легче

Как сообщала Politeka, ПриватБанк сообщил о важном изменении с 15 января

Также Politeka писала, что НБУ объявил о закрытии сотен отделений Ощадбанка и ПриватБанка: что известно на данный момент