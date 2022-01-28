Погода продолжит испытывать украинцев температурными качелями и снегопадами, переходящими в дождь – в пятницу в Украине снова ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Как пишет Politeka.net, 28 января по данным Укргидрометцентра в Украине будет мокрый снег. Осадки ожидаются во всех областях. Температура поднимется, и будет колебаться в районе нуля, из-за чего снег будет идти и сразу же таять.

В западных областях в пятницу будет 0-2 градуса, ночью возможен небольшой минус. В центральных регионах ожидается около 0-3 градусов днем и -1..-3 ночью. Такая же температура будет в южных областях.

Ночные заморозки все еще будут атаковать восточные регионы, где ночью температура опустится до -4..-9 градусов. Днем там ожидается небольшой минус – до -3.

Известно, что такая погода продержится в Украине несколько дней, после чего морозы снова вернуться. Уже 30 января ночью начнет холодать до -5..-6. Отметим, что конец зимы будет таким же непредсказуемым.

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