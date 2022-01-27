Зима знову атакує Україну, влаштувавши погодні випробування у всіх регіонах країни - зі східного боку увірвуться сильні морози, а з Заходу в Україну нагрянуть снігопади.

Як пише Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, у четвер, 27 січня, погода в Україні буде не найсприятливішою. Західні області засипле снігом, а жителів східних регіонів чекають сильні нічні заморозки.

Так, на Заході вдень буде близько 0-2 градусів і сніг, який місцями буде переходити в мокрий сніг з дощем. Вночі очікується невеликий мінус - до -2..-4 градусів. У центральних областях очікується невеликий мінус і сніг. У деяких регіонах опадів і зовсім не буде.

На півдні і в східних областях буде хмарно. У південних регіонах очікується 0..-2 градуси вдень і до -3..-5 вночі. Найхолодніше буде на Сході. Там температура опуститься до -4..-6 вдень і аж до -10..-12 вночі.

Варто відзначити, що 28 січня температурний режим в Україні вирівняється. При цьому в усі регіони прийде мокрий сніг, а температура триматиметься в межах -1..1 градусів.

Нагадаємо, що на південні регіони обрушаться хуртовини зі шквальним вітром: коли чекати негоди.

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