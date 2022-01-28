Украинцев ждет влажный и ветреный конец января - последние выходные этого месяца принесут с собой налипание мокрого снега.

Согласно данным Укгидрометцентра, на большей части страны в субботу, 29 января, ожидается снежная погода, и только на Западе без осадков, но облачно. При этом повсюду будет дуть сильный и неприятный ветер - так что небольшое потепление принесет мало сатисфакции.

Так, температура воздуха в Украине 29 января установится на уровне -1...+1 градуса. На Западе местами до -2, а на Юге до +3.

На Севере, Востоке, Юге и в Центре ожидаюся осадки в виде снега и мокрого снега.

В Киеве 29 января прогнозируется довольно пасмурная, снежная и временами ветреная погода. При этом средняя температура воздуха должна быть не ниже 2 градусов мороза, но и не выше 0.

По информации известного украинского синоптика Натальи Диденко, погода в ближайшие дни обусловлена атмосферными фронтами циклона Marie.

"Пока что по Украине ходят атмосферные западные фронты с ветрами преимущественно западных направлений, поэтому влаги и скачков давления будет хватать - попейте шиповник, элеутерококк, ешьте натуральные витамины, успокаивающее точно никому не помешает. Погода – стремительная, бурная, но адекватная украинскому климату", - предупредила Диденко.

Напомним, что в феврале украинцев вновь ждут температурные качели и снегопады: к чему готовиться.

Как сообщала Politeka, мокрый снег атакует Украину, морозы ненадолго отступят: какой погоды ожидать

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