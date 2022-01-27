В феврале 2022 будет несколько важных праздников, преимущественно религиозных. Государственных праздников не будет вовсе, а, следовательно, дополнительные выходные украинцам не светят. Сокращенные рабочие дни тоже не предусмотрены.
Так, в феврале 2022 будет всего восемь выходных и при этом 20 рабочих дней. Суббота с воскресеньем выпадают на следующие даты: 5-6 февраля; 12-13 февраля; 19-20 февраля; 26-27 февраля.
Несмотря на то, что украинцы будут относительно мало "гулять", третий месяц зимы все же порадует несколькими популярными праздниками. К примеру, в ночь на 1 февраля будет Китайский новый год, также нынче модно отмечать День всех влюбленных, 14 февраля, кроме того, с 26 фераля по 6 марта будет Масленица.
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Ниже список праздников, которые тоже могут заинтересовать украинцев:
1 февраля - День безопасного Интернета
4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
9 февраля - Международный день стоматолога
14 февраля - День компьютерщика
15 февраля - Международный день онкобольного ребенка
15 февраля - Сретение Господне
19 февраля - начало Великого поста
21 февраля - Международный день родного языка.
Напомним, что праздники и выходные в феврале 2022 года: сколько будем отдыхать в последний месяц зимы
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