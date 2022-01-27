Январь, избаловавший украинцев длинными выходными, подходит к концу - чего ожидать от февраля и какие праздники принесет третий зимний месяц.

В феврале 2022 будет несколько важных праздников, преимущественно религиозных. Государственных праздников не будет вовсе, а, следовательно, дополнительные выходные украинцам не светят. Сокращенные рабочие дни тоже не предусмотрены.

Так, в феврале 2022 будет всего восемь выходных и при этом 20 рабочих дней. Суббота с воскресеньем выпадают на следующие даты: 5-6 февраля; 12-13 февраля; 19-20 февраля; 26-27 февраля.

Несмотря на то, что украинцы будут относительно мало "гулять", третий месяц зимы все же порадует несколькими популярными праздниками. К примеру, в ночь на 1 февраля будет Китайский новый год, также нынче модно отмечать День всех влюбленных, 14 февраля, кроме того, с 26 фераля по 6 марта будет Масленица.

Ниже список праздников, которые тоже могут заинтересовать украинцев:

1 февраля - День безопасного Интернета

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

9 февраля - Международный день стоматолога

14 февраля - День компьютерщика

15 февраля - Международный день онкобольного ребенка

15 февраля - Сретение Господне

19 февраля - начало Великого поста

21 февраля - Международный день родного языка.

Напомним, что праздники и выходные в феврале 2022 года: сколько будем отдыхать в последний месяц зимы

Как сообщала Politeka, магнитные бури накроют дважды в феврале: как украинцам уберечься от головной боли

Также Politeka писала, температурные качели и снегопады: погода в феврале готовит украинцам испытания, каким регионам не повезет