Погода в феврале 2022 будет сохраняться в пределах климатической нормы, но в некоторых регионах ожидается меньшее количество осадков и температурные качели. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Синоптики прогнозируют, что в феврале средняя месячная температура воздуха составит 0-4° мороза, на Закарпатье, на юге Одесской области и в Крыму до +1° С. Это, как уточняют, близко к норме.
Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы, на остальной территории страны — в пределах нормы.
Характеризуя февраль, синоптики указывают, что средняя месячная температура воздуха составляет 0-5° мороза, на высокогорье Карпат -6° С, на юге Одесской области, в Крыму и Закарпатье местами +1-4° С.
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Стоит отметить, что в одном из населенных пунктов Украины зафиксировали морозную погоду. Мороз в 32 градуса ударил в Украине. Минувшей ночью тут в горах фиксировали температуру воздуха в минус 32 градуса.
Напомним, что Анталью впервые за 29 лет накрыл снегопад, кадры природной аномалии.
Как Politeka сообщила, в Одессе из-за снегопада ломаются троллейбусы.
Также Politeka писала, что синоптики сообщили, когда ослабеют осадки.