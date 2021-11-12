Стала известна причина смерти знаменитой актрисы Камиллы Савиолы, чьи многочисленные сценические и телевизионные роли полюбились многим.

Актрисе был 71 год. О ее смерти сообщили на сайте Star Trek WarpFactorTrek.com и в сообщениях друзей в социальных сетях. Алисса Ромео, двоюродная племянница Савиолы, сообщила Deadline, что Савиола умерла от сердечной недостаточности после непродолжительной болезни.

Давний друг и актер Харви Фирстайн написал в Твиттере: «Она была другом в течение 40 лет, на которого всегда можно было рассчитывать по смеху, по плечу или по пинку под зад». Итальянская крестная мать души! Прощай"

Camille Saviola…. How could you leave us like this? She was a friend for 40 years who could always be counted on for a laugh, a shoulder or a kick I. The ass. The Italian Godmother of Soul! Farewell. pic.twitter.com/hCU4ZloIOy — Harvey Fierstein (@HarveyFierstein) October 29, 2021

«Ее будет очень не хватать», - пишут в Сети.

Уроженка Бронкса, которая начала свою карьеру в шоу-бизнесе в качестве певицы в нью-йоркской рок-группе 1970-х годов Margo Lewis Explosion, Савиола дебютировала на Бродвее в роли мамы Мадделены в постановке мюзикла Nine, снятого Томми Тьюном в 1982 году. В 2003 году присоединилась к замещающему составу «Чикаго» в роли Матроны Мамы Мортон.

Ее дебют в кино состоялся всего через два года после ее бродвейского выступления, когда она сыграла небольшую роль в бродвейском фильме Вуди Аллена 1984 года «Дэнни Роуз». В следующем году она воссоединилась с Алленом для роли в «Пурпурной розе Каира» и с тех пор сделала плодотворную карьеру как на телевидении, так и в кино. Она снова работала вместе с Алленом в «Тени и тумане» 1991 года.

🇺🇸 Estados Unidos

Murió |Camille Saviola| fue una actriz y cantante estadounidense, apareció en numerosas películas, series de televisión, obras y musicales, interpretó a la líder religiosa bajorana, Kai Opaka, en Star Trek: Deep Space Nine, murió a los 71 años#CamilleSaviola pic.twitter.com/USx6056Hnq — Celebridades Fallecidas (@CelebFallecidas) November 5, 2021

Среди других ролей в кино «Свадьба Бетси», «Последний выход в Бруклин», "Ценности семейки Аддамс", ситком "Друзья", "Красавцы", "Звездный путь: Дальний космос 9".

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