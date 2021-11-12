Стала известна причина смерти знаменитой актрисы Камиллы Савиолы, чьи многочисленные сценические и телевизионные роли полюбились многим.
Актрисе был 71 год. О ее смерти сообщили на сайте Star Trek WarpFactorTrek.com и в сообщениях друзей в социальных сетях. Алисса Ромео, двоюродная племянница Савиолы, сообщила Deadline, что Савиола умерла от сердечной недостаточности после непродолжительной болезни.
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«Ее будет очень не хватать», - пишут в Сети.
Уроженка Бронкса, которая начала свою карьеру в шоу-бизнесе в качестве певицы в нью-йоркской рок-группе 1970-х годов Margo Lewis Explosion, Савиола дебютировала на Бродвее в роли мамы Мадделены в постановке мюзикла Nine, снятого Томми Тьюном в 1982 году. В 2003 году присоединилась к замещающему составу «Чикаго» в роли Матроны Мамы Мортон.
Ее дебют в кино состоялся всего через два года после ее бродвейского выступления, когда она сыграла небольшую роль в бродвейском фильме Вуди Аллена 1984 года «Дэнни Роуз». В следующем году она воссоединилась с Алленом для роли в «Пурпурной розе Каира» и с тех пор сделала плодотворную карьеру как на телевидении, так и в кино. Она снова работала вместе с Алленом в «Тени и тумане» 1991 года.
Среди других ролей в кино «Свадьба Бетси», «Последний выход в Бруклин», "Ценности семейки Аддамс", ситком "Друзья", "Красавцы", "Звездный путь: Дальний космос 9".
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