Хартмута Беккера не стало 22 января. Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание, пишет издание Der Tagesspiegel.
Беккер родился в Берлине 6 мая 1938 года. Свою первую главную роль в англоязычной постановке исполнил в фильме BBC «Простите наши глупые поступки», где сыграл роль немецкого военнопленного. Этот телевизионный фильм имел очень большой успех во всем мире. Следующим международным фильмом Хартмута стала американо-английская постановка «Война Дженни», где он сыграл главную роль Карла Кенига, персонажа, переживающего решающее испытание между любовью и войной.
Но самое большое признание Беккер получил за роль Густава Вангера в знаменитой военной драме 1987 года "Побег из Собибора". Хартмута даже номинировали на премию «Эмми».
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Его последними ведущими ролями в немецких художественных фильмах были «Незабытые» и «Подарок».
В 2020-м году Беккер появился на красной дорожке кинофестиваля Берлинале.
Добавим, актер снялся в поистине неисчислимом количестве полицейских сериалов: "Криминальный кроссворд", "Место преступления", "Экстренный вызов", "Спецотряд "Кобра", культовый "Деррик".
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