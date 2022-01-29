Немецкий актер кино, театра и ТВ Хартмут Беккер умер в возрасте 83 лет в госпитале - любители криминального и детективного жанра скорбят.

Хартмута Беккера не стало 22 января. Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание, пишет издание Der Tagesspiegel.

Беккер родился в Берлине 6 мая 1938 года. Свою первую главную роль в англоязычной постановке исполнил в фильме BBC «Простите наши глупые поступки», где сыграл роль немецкого военнопленного. Этот телевизионный фильм имел очень большой успех во всем мире. Следующим международным фильмом Хартмута стала американо-английская постановка «Война Дженни», где он сыграл главную роль Карла Кенига, персонажа, переживающего решающее испытание между любовью и войной.

Hartmut Becker: Schauspieler im Alter von 83 Jahren gestorbenhttps://t.co/QkrjKBAuB4 — Laura DE (@1980Aktuell) January 24, 2022

Но самое большое признание Беккер получил за роль Густава Вангера в знаменитой военной драме 1987 года "Побег из Собибора". Хартмута даже номинировали на премию «Эмми».

Его последними ведущими ролями в немецких художественных фильмах были «Незабытые» и «Подарок».

Star im Vietnam-Drama "o.k.": Schauspieler Hartmut Becker stirbt mit 83 https://t.co/d8eFRRCDgQ pic.twitter.com/fQlxmggg2I — Cityreport24 (@CityReport) January 23, 2022

В 2020-м году Беккер появился на красной дорожке кинофестиваля Берлинале.

Добавим, актер снялся в поистине неисчислимом количестве полицейских сериалов: "Криминальный кроссворд", "Место преступления", "Экстренный вызов", "Спецотряд "Кобра", культовый "Деррик".

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