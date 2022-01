Об этом сообщает Deadline со ссылкой на сына музыканта Тима. По словам его сына, Дон Уилсон умер естественной смертью в субботу в Такоме, штат Вашингтон. Музыканту было 88 лет.

Уилсон был последним выжившим основателем и гитаристом популярной в 80-90ых годах группы «The Ventures» .

«Дон был источником вдохновения и наставником. Он был уникальным талантом, который вдохновил бесчисленное количество таких музыкантов, как мы. Мы потеряли хорошего друга, коллегу-музыканта, исполнителя мирового класса и любимого товарища по группе. Дон Уилсон ушел со сцены. Нам всегда будет его не хватать» — говорится в заявлении, размещенном на страницах группы в социальных сетях.

Влияние коллектива «The Ventures» признавали такие музыканты, как Джордж Харрисон, Джефф Бакстер, Джон Фогерти, Эл Ди Меола, а также The Kinks, The Cars, The Who, Deep Purple, Chicago, The Doors, Electric Light Orchestra, Led Zeppelin, Yes. Также Дон написал музыку к такому культовому фильму, как «Криминальное чтиво»

Напомним, что ушел из жизни актер культовых фильмов, которые любят во всем мире.

Как сообщала Politeka, в больнице произошла трагедия с известным музыкантом.

Также Politeka писала, что ушел из жизни певец и автор самого известного хита о любви.