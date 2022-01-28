В Великобритании умер известный комик, писатель и сценарист Барри Крайер, который был участником комик-группы "Монти Пайтон".

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на издание Evening Standard, в одном из районов Лондона Харроу во вторник, 25 января, умер известный комик, актер, сценарист Барри Крайер. На момент кончины известному шоумену было 87 лет. Как рассказали родные комика, он умер "мирно и в добром расположении духа", случилось это в госпитале в окружении близких людей.

Британский комик Барри Крайер прославился, как комик, участник комик-группы "Монти Пайтон". Он также был писателем, сценаристом и актером, он принимал участие во множестве телешоу, писал выступления для прославленных на то время юмористов Боба Хоупа, Ричарда Прайора и других.

RIP #BarryCryer. Here we are only a few weeks ago. Baz was just the loveliest guy: funny & generous. He’d worked with everybody & everybody he worked with liked him. I shall miss his happy company so much - & his regular phone calls: he gave you a gem of a joke with each one. pic.twitter.com/O8AgZyMYYt — Gyles Brandreth (@GylesB1) January 27, 2022

Так, зрители могли увидеть Барри Крайера в сериале "Летающий цирк Монти Пайтона" в 1969-м. также он сыграл эпизодическую роль в комедийном хорроре 1984-го "Кровавая баня в доме смерти". Кроме того, Барри Крайер являлся главным сценаристом важного британского ситкома "Доктор в доме".

British comedy just lost its greatest curator and archivist. Thoughts are with Terry and all his family. RIP Baz. “There was this parrot……..” pic.twitter.com/X9gZwCQZmd — Jack Dee (@TheRealJackDee) January 27, 2022

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