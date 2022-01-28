Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на издание Evening Standard, в одном из районов Лондона Харроу во вторник, 25 января, умер известный комик, актер, сценарист Барри Крайер. На момент кончины известному шоумену было 87 лет. Как рассказали родные комика, он умер "мирно и в добром расположении духа", случилось это в госпитале в окружении близких людей.
Британский комик Барри Крайер прославился, как комик, участник комик-группы "Монти Пайтон". Он также был писателем, сценаристом и актером, он принимал участие во множестве телешоу, писал выступления для прославленных на то время юмористов Боба Хоупа, Ричарда Прайора и других.
Так, зрители могли увидеть Барри Крайера в сериале "Летающий цирк Монти Пайтона" в 1969-м. также он сыграл эпизодическую роль в комедийном хорроре 1984-го "Кровавая баня в доме смерти". Кроме того, Барри Крайер являлся главным сценаристом важного британского ситкома "Доктор в доме".
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