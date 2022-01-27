Умер Айберк Пекджан – актер из Турции, получивший большую популярность во всем мире благодаря ролям в многочисленных популярных сериалах. Об этом сообщили национальные СМИ.
По сообщениям национальных СМИ, причиной смерти артиста стал рак легких - диагноз Пекджану был поставлен осенью прошлого года.
О болезни Айберк узнал, когда обратился в больницу с жалобами на боли в спине. Обследование показало, что опухоль уже распространилась на печень и надпочечники. Шансов врачи давали немного. Но он не терял надежды, хотя осунулся за считанные месяцы, и писал на своих страницах в сети, что будет бороться. К сожалению, болезнь победила и актер ушел из жизни в муках.
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Айберк Пекджан родился 22 мая 1970 года в городе Мерсин, Турция. Провел свое детство и юность в Адане. Окончил факультет изящных искусств в Университете Мерсина. Затем Пекджан поработал государственным служащим и учителем.
В 2001 году ушел с должности государственного служащего, поселился в Стамбуле и стал актером на телевидении и в кино. Сыграл главные роли в ряде телесериалов.
Напомним, что ушел из жизни актер культовых фильмов, которые любят во всем мире.
Как сообщала Politeka, в больнице произошла трагедия с известным музыкантом.
Также Politeka писала, что ушел из жизни певец и автор самого известного хита о любви.