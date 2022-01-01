Специалисты раскрыли, что будет в январе нового года с магнитными бурями, передает Politeka.net. Так, по данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, жителям Киева не стоит особо беспокоиться из-за магнитных бурь в январе, лишь одна окажется сильной.
Опасная отметка будет 16 января и достигнет желтого уровня возбуждения. Однако и такая буря может повлиять на здоровье людей - могут наблюдаться головные боли, слабость, ухудшение общего физического состояния.
Для того, чтобы легче пережить неблагоприятные дни, специалисты рекомендуют людям с проблемами с сердцем принимать лекарства, которые им прописаны, следует внимательно переходить дорогу и избегать большие компании.
Кроме того, стоит воздержаться от принятия алкоголя, не есть острую и жирую пищу, отказаться от физических нагрузок.
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Лучше в такие периоды совершать прогулки, пить чаи и соки, а артериальное давление всегда должно быть под контролем.
Напомним, что головные боли и скачки давления ударят по здоровью украинцев в январе
Как сообщала Politeka, на Украину надвигается самая сильная буря в 2021 году
Также Politeka писала, что мощные магнитные бури одна за другой ударят перед Николая и под Новый Год