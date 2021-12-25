Украину в ближайшее время накроют магнитные бури, влияние которых почувствуют метеозависимые люди - это следует из прогноза, опубликованного учеными.

Как сообщает Politeka.net, последняя самая сильная буря в 2021 году произойдет в конце декабря, колебания магнитного поля достигнут 5 баллов.

Уже вечером 26 декабря метезависимые люди ощутят ухудшение самочувствия. Так, колебания магнитного поля, которые прогнозируются в период 26-29 декабря достигнет колебаний в 5 баллов и классифицируется как умеренна геомагнитная буря. Колебания силой 3 балла может продержаться вплоть до 31 декабря.

Такие бури считаются самыми серьезными. Они оказываются опаснее всего для людей с хроническими недугами. Это уже колебания от 5-ти баллов и выше по 10 бальной шкале. При интенсивных бурях увеличивается риск сердечных приступов, нервных срывов и прочих неблагоприятных последствий.

Медики советуют уменьшить физические нагрузки, больше отдыхать и гулять, принимать спазмолитики и препараты для устранения болезненных симптомов, снижения давления, если это необходимо.

Желательно не употреблять алкоголь за три дня до наступления магнитной бури, есть лёгкую пищу, отказаться от употребления кофе.

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