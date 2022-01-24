Ожидается мощная магнитная буря - она будет продолжаться два дня и в пиковые часы ухудшение самочувствия могут почувствовать многие люди.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, в февраде по здоровью украинцев ударят две мощные магнитные бури, которые способны существенно навредить.

Первый удар "красного" уровня ударит уже 4 числа в начале февраля, буря способная вызвать у людей слабость, головные боли, снижение работоспособности. После этого магнитная буря закончится и наступит передышка. Но уже 11-ого февраля Украину снова накроет сильная буря.

В первую очередь, влияние магнитной бури почувствуют пожилые, метеозависимые люди и те, кто имеет хронические болезни. Во время магнитной бури наблюдаеются проблемы с артериальным давлением, головные боли, возникает напряженность и тревожность. Ко всему прочему могут дать о себе знать старые травмы и послеоперационные шрамы.

Врачи рекомендуют в дни повышенной солнечной активности побольше гулять на свежем воздухе и вовремя ложиться спать. А людям с проблемами со здоровьем нужно держать аптечку под рукой.

Важно также не злоупотреблять тяжелой вредной едой, отказаться от алкоголя и меньше пить кофе, крепкий чай.

Напомним, магнитные бури ударили по украинцам, как уберечь себя.

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