В феврале ожидается расширение программы "єПідтримка", по которой украинцы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, могут получить тысячу гривен.

Так, уже в следующем месяце пожилые люди смогут оплачивать коммунальные услуги "ковидной" тысячей, пишет «РБК-Украина».

Кроме того, в ближайшее время программа по выплатам "ковидной" тысячи будет распространяться на граждан Украины в возрасте 14-18 лет. Помимо покупки книг, поездок в «Укрзализныци», походов в театры, кинотеатры и музеи, деньги также можно будет потратить на образовательные курсы и услуги.

Помимо этого вакцинированным людям с инвалидностью первой группы собираются разрешить потратить тысячу гривен за вакйцинацию на приобретение лекарств.

Отметим, ранее анонсировали, что украинцы, которые сделают бустреную дозу вакцины, смогут получить дополнительно еще 500 гривен.

В январе Украина разрешила получать бустерную дозу от вакцины всем желающим. Минздрав рекомендует колоть бустерную дозу через 6-9 месяцев после получения второй дозы.

Бустер позволит продлить действие сертификатов еще на девять месяцев, а значит, свободно путешествовать и избегать ковидных ограничений.

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