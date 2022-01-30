Так, уже в следующем месяце пожилые люди смогут оплачивать коммунальные услуги "ковидной" тысячей, пишет «РБК-Украина».
Кроме того, в ближайшее время программа по выплатам "ковидной" тысячи будет распространяться на граждан Украины в возрасте 14-18 лет. Помимо покупки книг, поездок в «Укрзализныци», походов в театры, кинотеатры и музеи, деньги также можно будет потратить на образовательные курсы и услуги.
Помимо этого вакцинированным людям с инвалидностью первой группы собираются разрешить потратить тысячу гривен за вакйцинацию на приобретение лекарств.
Отметим, ранее анонсировали, что украинцы, которые сделают бустреную дозу вакцины, смогут получить дополнительно еще 500 гривен.
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В январе Украина разрешила получать бустерную дозу от вакцины всем желающим. Минздрав рекомендует колоть бустерную дозу через 6-9 месяцев после получения второй дозы.
Бустер позволит продлить действие сертификатов еще на девять месяцев, а значит, свободно путешествовать и избегать ковидных ограничений.
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