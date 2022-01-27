Возникает неправильное употребление антибактериальных препаратов, приводящее к тому, что они теряют свою эффективность и все меньше защищают от серьезных инфекций.

С апреля 2022 года, антибиотики, зарегистрированные в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта. Без него запрещено продавать антибиотики. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.

Виктор Ляшко информировал, что с апреля, антибиотики, зарегистрированные в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта. Это делается для того, чтобы не было нецелевого использования препаратов.

По его мнению, это предотвратит развитие устойчивости к противомикробным препаратам.

Кроме того, по данным Центра общественного здоровья, почти 64% людей ошибочно полагают, что ОРВИ и простуды можно лечить антибиотиками. В результате возникает неправильное употребление антибактериальных препаратов, приводящее к тому, что они теряют свою эффективность и все меньше защищают от серьезных инфекций.

Министр отметил, что электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако для получения электронного рецепта необходимо быть зарегистрировано в электронной системе здравоохранения.

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