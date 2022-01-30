В Национальном банке Украины спрогнозировали, что будет с ценами на продукты в ближайшее время.

В Инфляционном прогнозе за январь 2022 говорится, что высокая продовольственная инфляция будет сохраняться, сообщается на сайте НБУ. Украинцев ждет подорожание продуктов и не только.

Прежде всего это касается продукции, нуждающейся в больших энергозатратах: подсолнечное масло, сахар, хлеб, тепличные овощи.

В НБУ прогнозируют, что возвращение инфляции в целевой диапазон 5%±1 ст. п. при соблюдении заложенных в базовый сценарий монетарных условий ожидается в середине 2023 года.

В 2022 году инфляция, согласно прогнозу замедлится до 7.7%.

"Достижению цели будет мешать прежде всего высокая стоимость энергоносителей. Это не только будет давить на производственные издержки, но и нуждаться в постепенном корректировка тарифов на жилищно-коммунальные услуги", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Кабмин расширил перечень попадающих под государственное регулирование продуктов питания. Предельный уровень торговой надбавки не может превышать 10% для таких "социальных" товаров.

В перечень попали гечневая крупа, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия украинского производства, пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке), подсолнечное масло, куриные яйца категории С1, птица (куриная тушка), сливочное масло жирностью 72,5%.

Напомним, новое подорожание в магазинах с 1 февраля: за что украинцы будут переплачивать

Как сообщала Politeka, в Украине катастрофически сократилось производство сливочного масла: более чем на треть

Также Politeka писала про тарифы на газ, тепло и горячую воду: Шмыгаль объявил, что будет с ценами в ближайшее время