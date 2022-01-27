В Украине сократилось более чем на треть производство сливочного масла - продукт завозят из-за границы.

Так, в 2021 году масло жирностью с 85% произвело более 70 тысяч тонн - это почти на 20% меньше, чем в 2020-м, об этом рассказали в Украинском клубе агарного бизнеса, передает "ТСН".

Специалисты говорят, что это связано с уменьшением молока в стране.

Сливочное масло в Украину завозят из-за границы - больше всего везут из Беларуси, она импортирует в нашу страну около трети масла. Кроме того, его завозят из Польши и Германии.

К слову, в киевских школах стремительно растут цены на детское питание.

Сообщается, что главной причиной подорожания питания стал рост цен на продукты по всей стране.

Так, в Соломенском районе столицы питание подорожает в два раза. На сегодняшний день один обед в школах обойдется в 21 гривну, однако после следующей закупки продукты подорожают. Один завтрак будет стоить 34 гривны, а обед — 41 гривну.

Школьные обеды в Деснянском районе подорожали уже на этой неделе с 35 до 45 грн. Но там говорят, что цены еще не окончательные и дальше будут идти вверх.

В Подольском районе Киева цены пошли вверх на 6,2%. В Днепровском районе Киева утверждают, что пока не планировали вводить новые цены на меню.

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