Так, в 2021 году масло жирностью с 85% произвело более 70 тысяч тонн - это почти на 20% меньше, чем в 2020-м, об этом рассказали в Украинском клубе агарного бизнеса, передает "ТСН".
Специалисты говорят, что это связано с уменьшением молока в стране.
Сливочное масло в Украину завозят из-за границы - больше всего везут из Беларуси, она импортирует в нашу страну около трети масла. Кроме того, его завозят из Польши и Германии.
К слову, в киевских школах стремительно растут цены на детское питание.
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Сообщается, что главной причиной подорожания питания стал рост цен на продукты по всей стране.
Так, в Соломенском районе столицы питание подорожает в два раза. На сегодняшний день один обед в школах обойдется в 21 гривну, однако после следующей закупки продукты подорожают. Один завтрак будет стоить 34 гривны, а обед — 41 гривну.
Школьные обеды в Деснянском районе подорожали уже на этой неделе с 35 до 45 грн. Но там говорят, что цены еще не окончательные и дальше будут идти вверх.
В Подольском районе Киева цены пошли вверх на 6,2%. В Днепровском районе Киева утверждают, что пока не планировали вводить новые цены на меню.
Напомним, что продукты в Украине дороже, чем в Польше: сколько переплачиваем и почему.
Как сообщала Politeka, борщевой набор подорожал: сколько придется заплатить украинцам за буряк, неутешительные данные.
Также Politeka писала, что озвучены цены на популярные блюда, от оливье до красной икры.