Глава правительства Денис Шмыгаль ответил на опасения украинцев по поводу возможного роста тарифов на услуги ЖКХ - к чему нам готовиться.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, тарифы на газ, свет и другие коммунальные услуги остаются неизменными до конца отопительного сезона. Об этом он сообщил во время брифинга 24 января по результатам внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Шмыгаль подчеркнул, что со стороны правительства выполнены все обязательства перед местными властями по передаче средств и налогов в бюджеты, поэтому тарифы повышаться не будут - в соответствии с подписанным ранее Меморандумом с органами местного самоуправления. Свет и газ тоже дорожать не будут.

«Тарифы на электроэнергию, цены на газ остаются неизменными...Тарифы на тепло и горячую воду органами местного самоуправления повышаться не будут до конца отопительного сезона", — заявил Шмыгаль.

Ранее в анализе Нацбанка касательно ситуации с инфляцией намекалось о неизбежном повышении тарифов на коммуналку в 2022-м году. Так, регулятор ухудшил инфляционный прогноз с 5% до 7,7%. Отмечалось, что давление ощутит не только бизнес, - потребуется постепенная коррекция тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

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