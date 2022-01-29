На заседании Кабмина установили минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Какова их цена будет с 1 февраля, сообщили в пресс-службе Минэкономики.
Речь пока только о больших пакетах (со стенками толщиной более 50 микрометров): их минимальная стоимость в магазинах с 1 февраля будет не менее 2 гривен, а именно:
- 2 грн. - пакет без ручек и боковых складок;
- 2,50 грн. - пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
- 3,00 грн. - пакет с ручками и боковыми складками.
Отмечается, что каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. Они служат несколько минут, а затем столетиями разлагаются. С целью улучшения экологической ситуации в Украине в июне прошлого года приняли закон об ограничении обращения пластиковых пакетов, согласно которому, с 10 декабря запретили их бесплатное распространение.
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Кроме того, с 10 марта текущего года в магазинах и заведениях общественного питания запретят распространение сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксораскладных пластиковых пакетов.
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