Правительство продвинулось в своей деятельности по улучшению экологической ситуации в стране - это, правда, ударит по карману украинцев.

На заседании Кабмина установили минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Какова их цена будет с 1 февраля, сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Речь пока только о больших пакетах (со стенками толщиной более 50 микрометров): их минимальная стоимость в магазинах с 1 февраля будет не менее 2 гривен, а именно:

2 грн. - пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн. - пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн. - пакет с ручками и боковыми складками.

Отмечается, что каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. Они служат несколько минут, а затем столетиями разлагаются. С целью улучшения экологической ситуации в Украине в июне прошлого года приняли закон об ограничении обращения пластиковых пакетов, согласно которому, с 10 декабря запретили их бесплатное распространение.

Кроме того, с 10 марта текущего года в магазинах и заведениях общественного питания запретят распространение сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксораскладных пластиковых пакетов.

Украинцы активно обсуждают новое подорожание:

"На фоне общего загрязнения от машин, фабрик это мелочь"

"2 грн за упаковочный пакетик. Я не готов отдавать такие деньги за мусор"

"жлобы не будут их покупать - Стоимость копейки. Думаю через месяц, а то и меньше, будут. Надоест тягать с собой в одном кармане маску с сертификатом в другом пакеты"

"Давно это нужно было сделать!"

Напомним, "теперь только платно": вступил в силу новый запрет, кого будут штрафовать с 10 декабря