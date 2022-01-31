Трагическое известие всколыхнуло мир моды и шоубиза - ушла из жизни "Мисс США 2019" Чесли Крист, ей было всего 30 лет.

Инцидент произошел в воскресенье утром, 30 января, в Нью-Йорке. Тело Чесли обнаружили под окнами 60-этажного небоскреба, передает New York Post со ссылкой на источники в полиции.

По предварительной информации, Крист, которая жила на девятом этаже здания, прыгнула вниз. В последний раз ее видели на террасе 29-го этажа.

Также источники сообщили, что победительница конкурса красоты оставила записку, в которой говорилось, что хочет оставить все наследство своей матери.

Кроме того, незадолго до трагедии Чесли сделала последний пост в Инстаграм, опубликовав портретное фото, которое подписала: "Пусть этот день принесет вам мир и покой ❤️".

Пользователи прощаются с "Мисс США", и не могут поверить в случившееся:

"Королева!!!! Я все еще надеюсь, что кто-то скажет мне, что это не правда!!! Моя вечная сестра! Мы прошли вместе Топ-20, рука об руку, танцуя и смеясь ❤️❤️❤️ Ты навсегда останешься в моем сердце!!! 😭😭 Покойся с миром, моя великолепная сестра!!!! 💔🙏🏼😭 Тебя не забудут!"

"Я в недоумении. Это похоже на страшный сон 😓 Ты была доброй, дружелюбной, умной... Когда я впервые встретила тебя в Нью-Йорке, я была ошеломлена твоей добротой и теплотой. Ты была сильной, Чесли, и мое сердце разбито, зная, что ты ушла так рано 💔 Покойся с миром, милый ангел 🙏🏼 Мы всегда будем помнить тебя"

"Ангел, которого будет очень не хватать ❤️"

Отметим, Чесли Крист получила юридическое образование и степень магистра делового управления в Университете Уэйк Форест, работала юристом и телекорреспондентом. В конкурсе «Мисс США» в 2019 году она появилась в статусе Мисс Северная Каролина. Титул в штате Крист завоевала с пятой попытки. После победы на конкурсе красоты в США, Крист вошла в десятку финалистов на последующем конкурсе «Мисс Вселенная».

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