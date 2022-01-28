Как сообщает Politeka.net, новое предупреждение появилось в Телеграм-канале спасателей из ГСЧС. Они сообщили о том, что 28-30 января на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей сохранится высокая снеголавинная опасность третьего уровня. Отмечается, что ее причиной стали снегопады и вьюги, которые в последние дни наблюдаются в горах.

В связи с опасными погодными условиями спасатели призывают отдыхающих воздержаться от походов в горы и соблюдать соответствующие правила безопасности.

С аналогичным предупреждением выступили и в Черногорском горного поисково-спасательном посте. Там 28 января было зафиксировано -11 градусов мороза и порывы ветра со скоростью до 10 м/с.

Стоит отметить, что на остальной территории Украины уже в субботу установится более спокойная погода с колебанием температуры в среднем от -2 до +1 градуса. Небольшие осадки в виде снега ожидаются только на севере и востоке страны, а в остальных областях будет сухо и облачно.

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