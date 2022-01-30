Как пишет Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз на воскресенье, 30 января. В Украине продолжит держаться нестабильная погода с перепадами температуры и осадками, атакующими почти все без исключения регионы.
В южных областях ожидаются самые резкие перепады. Днем там будет плюсовая температура до 4 градусов, а ночью похолодает до -5. В западных регионах днем ожидается 0-2 градусов, а ночью около -1..-3 на северо-западе, и -4..-7 на юго-западе.
В центральных областях будет 0-2 градуса и снег, переходящий в мокрый снег. Ночью ожидается минусовая температура до -3..-6 градусов.
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На Востоке днем будет небольшой минус и снег, а ночью около -2..-4 градусов.
Отметим, что уже 31 января температура начнет падать, а погода станет более предсказуемой. Во всех областях ожидается небольшой минус.
Напомним, что мокрый снег нагрянет в Украину, морозы отступят: какой погоды ждать.
Как сообщала Politeka, снегопады и плюсовая температура осложнят ситуацию: какой будет погода.
Также Politeka писала, что мокрый снег и гололед устроят настоящие испытания: синоптики дали прогноз.