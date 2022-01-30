Спасатели предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются в стране 30 и 31 января - снег и гололедица не дадут забыть о зиме.

В Украине 30 и 31 января ухудшится погода, спасатели предупредили украинцев быть предельно осторожными на улицах. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По даным Украинского гидрометцентра, в Украине 30 и 31 января усилится ветер - порывы ветра 15-20 м/с. В западных областях местами он поднимится до 25 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с. Также прогнозируются метели, а на дорогах будет наблюдаться гололедица.

При этом в Карпатах ночью 30 января и в Житомирской области предупредили о значительном снеге (I уровень опасности, желтый).

Непогода настигнет и жителей Киевской области и Киева. Там также объявлен I уровень опасности. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Украинцам советуют по возможности не выходить из дома и закрыть все окна. Если же вы находитесь на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов и деревьев.

Если поднялся сильный ураганный ветер, нужно спрятаться в ближайшем или природном помещении укрытии, избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей и не парковать рядом с ними авто.

Напомним, что непогода обрушится на Украину, мокрый снег атакует с новой силой.

Как сообщала Politeka, в Украине объявлен I уровень опасности, погода резко ухудшится.

Также Politeka писала, что синоптики рассказали, какой будет погода на выходных.