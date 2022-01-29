Хартмута Беккера не стало 22 січня. Причиною смерті актора стало онкологічне захворювання, пише видання Der Tagesspiegel.
Беккер народився в Берліні 6 травня 1938 року. Свою першу головну роль в англомовній постановці виконав у фільмі BBC "Вибачте наші дурні вчинки", де зіграв роль німецького військовополоненого. Цей телевізійний фільм мав дуже великий успіх у всьому світі. Наступним міжнародним фільмом Хартмута стала американо-англійська постановка "Війна Дженні", де він зіграв головну роль Карла Кеніга, персонажа, що переживає вирішальне випробування між любов'ю і війною.
Але найбільше визнання Беккер отримав за роль Густава Вангера в знаменитій військовій драмі 1987 року "Втеча з Собібора". Хартмута навіть номінували на премію "Еммі".
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Його останніми провідними ролями в німецьких художніх фільмах були "Незабуті" та "Подарунок".
У 2020-му році Беккер з'явився на червоній доріжці кінофестивалю Берлінале.
Додамо, актор знявся у незліченній кількості поліцейських серіалів: "Кримінальний кросворд", "Місце злочину", "Екстрений виклик"," спецзагін "Кобра", культовий "Деррік".
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