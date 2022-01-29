Німецький актор кіно, театру і ТБ Хартмут Беккер помер у віці 83 років в госпіталі - любителі кримінального і детективного жанру сумують.

Хартмута Беккера не стало 22 січня. Причиною смерті актора стало онкологічне захворювання, пише видання Der Tagesspiegel.

Беккер народився в Берліні 6 травня 1938 року. Свою першу головну роль в англомовній постановці виконав у фільмі BBC "Вибачте наші дурні вчинки", де зіграв роль німецького військовополоненого. Цей телевізійний фільм мав дуже великий успіх у всьому світі. Наступним міжнародним фільмом Хартмута стала американо-англійська постановка "Війна Дженні", де він зіграв головну роль Карла Кеніга, персонажа, що переживає вирішальне випробування між любов'ю і війною.

Hartmut Becker: Schauspieler im Alter von 83 Jahren gestorbenhttps://t.co/QkrjKBAuB4 — Laura DE (@1980Aktuell) January 24, 2022

Але найбільше визнання Беккер отримав за роль Густава Вангера в знаменитій військовій драмі 1987 року "Втеча з Собібора". Хартмута навіть номінували на премію "Еммі".

Його останніми провідними ролями в німецьких художніх фільмах були "Незабуті" та "Подарунок".

Star im Vietnam-Drama "o.k.": Schauspieler Hartmut Becker stirbt mit 83 https://t.co/d8eFRRCDgQ pic.twitter.com/fQlxmggg2I — Cityreport24 (@CityReport) January 23, 2022

У 2020-му році Беккер з'явився на червоній доріжці кінофестивалю Берлінале.

Додамо, актор знявся у незліченній кількості поліцейських серіалів: "Кримінальний кросворд", "Місце злочину", "Екстрений виклик"," спецзагін "Кобра", культовий "Деррік".

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