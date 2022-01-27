Широкому глядачеві він став відомий завдяки таким серіалам, як "Район Мелроуз" і "Слава". Останньою роботою зірки стала роль в шоу "Крутий Уокер: правосуддя по-техаски".

Про це повідомило видання TMZ. 70-річний актор Морган Стівенс не виходив на зв'язок протягом декількох днів. Це викликало занепокоєння у його друга, який викликав поліцію додому до артиста.

Поліція прибула до будинку знаменитого актора і виявила його без ознак життя. Тіло Моргана знаходилося на кухні. Ніяких слідів насильницької смерті виявлено не було. Слідчі розповіли, що смерть Моргана Стівенса настала з природних причин.

Актор народився 16 жовтня 1951 року в місті Ноксвілл, штат Техас, США. Коли йому було 9 років, він втратив батька і матері довелося продати їх будинок, адже вона не могла потягнути витрати на нього. Після того, як Морган прославився, йому вдалося викупити цей будинок, знаючи, який він дорогий для сім'ї.

Морган майже все життя носив медальйон на шиї, який йому подарувала дівчина. Цей кулон став талісманом удачі на початку його акторської кар'єри.

Широкому глядачеві він став відомий завдяки таким серіалам, як "Район Мелроуз" і "Слава". Останньою роботою зірки стала роль в шоу "Крутий Уокер: правосуддя по-техаськи". Спи спокійно, Морган Стівенс.

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