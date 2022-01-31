Как сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины, решение о подорожании пакетов вступает в действие 1 февраля.
"Это позволит ограничить оборот пластиковых пакетов и улучшить экологическую ситуацию в стране", - говорится в сообщении министерства.
Теперь придется заплатить:
- 2 гривны за пакет без ручек и боковых складок;
- 2,5 гривны за пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
- 3 грн гривны за пакет с ручками и боковыми складками.
Напомним, в Украине заработало новое ограничение, связанное с защитой окружающей среды. Отныне запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов.
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Решение было принято в июне 2021 года и после полугодового подготовительного периода теперь вступило в силу, сообщает пресс-служба Минприроды.
Это означает, что в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг пакеты с 10 декабря - теперь только платно. Исключение - сверхтонкие пакеты, являющиеся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов и льда.
"зарплаты и пенсии тоже должны быть, как в ЕС. У пенсионеров нет денег, чтобы покупать всякие сеточки, бумажные пакеты и др. упаковку для продуктов", "Я не против платить за пакет, даже к гривне, но чтобы эта гривна тратилась на утилизацию этого пакета. Чтобы его можно было сдать за пол-цены например, а вторая половина -- самому утилизатору", " А что делать пенсионерам, которые копейки считают? Кладите тогда рядом бесплатные бумажные пакеты, поскольку должна быть какая-то альтернатива", - пишут украинцы в сети.
К слову, новый запрет вводится в Украине: что перестало быть бесплатным с 10 декабря