Изначально планировалась, что прощание с актером пройдет в открытом режиме, но впоследствии родственники изменили свои планы и организовали траурные мероприятия в закрытом формате.

30 января не стало знаменитого советского актера Леонида Куравлева. Артисту было 85 лет. 1 февраля, в Москве проходит церемония прощания с выдающимся актером, который в каждой роли был ярким и неповторимым. Об этом сообщает Starhit.

Изначально планировалась, что прощание с актером пройдет в открытом режиме, но впоследствии родственники изменили свои планы и организовали траурные мероприятия в закрытом формате. В последний путь его проводят только близкие. Началось прощание в московской Центральной клинической больнице.

На церемонию приехали ближайшие родственники, а также некоторые коллеги и друзья артиста. Сын и внук Леонида Вячеславовича безутешны. Они произнесли траурные речи, почтив память родственника.

В частности сын актера упомянул о своих светлых детских воспоминаниях, а также напомнил, что очень любит своего папу: " Я тебя очень люблю, мы всегда будем вместе".

Также о своей любви к Леониду Куравлёву заявил внук артиста: " Дед, я тебя очень люблю, мне будет тебя не хватать".

Церемония закончилась около полудня. Труну с телом Куравлева вынесли из Центральной клинической больнице. В 13.00 часов по московскому времени запланировано погребение на Троекуровском кладбище в Москве.

Напомним, что ушел из жизни актер культовых фильмов, которые любят во всем мире.

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