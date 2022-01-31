Як повідомляє Politeka.net, на сторінці "Зірковий час" в Instagram розкрили подробиці смерті 85-річного легендарного російського актора Леоніда Куравльова, який зіграв чарівного злодія Жоржа Милославсього у комедії "Іван Васильович змінює професію".
Як відомо, актор помер 30 січня 2022 року в хоспісі після перенесеної вірусної пневмонії, спричиненою коронавірусом.
Повідомляється, що після смерті дружини Куравльов був у стані депресії та апатії, перестав спілкуватися з рідними і близькими. Останні півроку актор провів у пансіонаті, куди його відправили спадкоємці. Там він перестав ходити, дуже схуд і вів затворницький спосіб життя.
"Обережно, небезпечно": 50-річна дочка Пугачової Орбакайте вразила видом на новому фото
Тіло королеви краси виявили під вікнами будинку, встигла залишити послання: "Спочивай з миром, милий ангел"
Переможець "Холостячки" Задворний несподівано з'явився в компанії іншого учасника шоу: "Почався новий період"
Зупинилося серце легендарного Леоніда Куравльова: перші подробиці трагедії
3-річна Ліза загубилася під Києвом, шукають батьків: "Можливо, хтось впізнає"
Шанувальники актора виразили своє співчуття родині в коментарях.
"Дуже шкода, 😢 йдуть легенди", "Ідуть великі таланти, генії своєї справи. 🙏 😢", "О, ні! Тільки не Куравльов😮Улюблений актор тих ще часів❤️Як шкода...нереально шкода...світла пам'ять", "Царство Небесне улюбленому акторові 😢. Захоплювалася ним", "Господи, жах, ось це кохання, невже так можна любити до смерті, а ще кажуть немає любові, ось вам і любов 😢😢😢", - написали в мережі.
Раніше Politeka повідомляла, що біда сколихнула світ кіно: зірка серіалу "Доктор Хаус" пішов з життя після операції.
Нагадаємо, що обірвалося життя зірки кримінальних фільмів: важка хвороба не залишила шансів.
Також Politeka писала, що поліція знайшла тіло зірки популярних серіалів, розкрито деталі трагедії: "Спи спокійно".