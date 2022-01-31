Легендарний російський і радянський актор Леонід Куравльов, який зіграв у комедії "Іван Васильович змінює професію", помер на 86-році життя.

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці "Зірковий час" в Instagram розкрили подробиці смерті 85-річного легендарного російського актора Леоніда Куравльова, який зіграв чарівного злодія Жоржа Милославсього у комедії "Іван Васильович змінює професію".

Як відомо, актор помер 30 січня 2022 року в хоспісі після перенесеної вірусної пневмонії, спричиненою коронавірусом.

Повідомляється, що після смерті дружини Куравльов був у стані депресії та апатії, перестав спілкуватися з рідними і близькими. Останні півроку актор провів у пансіонаті, куди його відправили спадкоємці. Там він перестав ходити, дуже схуд і вів затворницький спосіб життя.

Шанувальники актора виразили своє співчуття родині в коментарях.

"Дуже шкода, 😢 йдуть легенди", "Ідуть великі таланти, генії своєї справи. 🙏 😢", "О, ні! Тільки не Куравльов😮Улюблений актор тих ще часів❤️Як шкода...нереально шкода...світла пам'ять", "Царство Небесне улюбленому акторові 😢. Захоплювалася ним", "Господи, жах, ось це кохання, невже так можна любити до смерті, а ще кажуть немає любові, ось вам і любов 😢😢😢", - написали в мережі.

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