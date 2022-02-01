Так, предстоятель ПЦУ Епифаний обратился к соотечественникам с пятью советами, как не упасть духом во время болезни, на своей страничке в Фейсбук.

Епифаний отметил, что коронавирус в последние годы стал "удручающей обыденностью для всего человечества". Не избежал болезни и сам митрополит.

"Это действительно страшный недуг, ведь ослабив тело, он делает уязвимее и душу", - заявил Епифаний.

Предстоятель ПЦУ дал важные наставления украинцам, как легче переносить болезнь, и вообще жить в условиях пандемии.

Во-первых, Епифаний призвал бороться со страхом:

"Не бойтесь. Страх истощает, а уныние ведет к падению... Человек испытывает страх, когда чувствует угрозу, с которой он не сможет справиться сам".

Во-вторых, молиться, ведь в "молитве и благодарности человек наиболее силен".

В-третьих, не переставать общаться с важными для себя людьми.

В-четвертых, находить поводы для радости, в том числе в борьбе с болезнью.

И в-пятых, "помнить о том, кем вы являетесь и для чего живете". Епифаний призвал украинцев сохранять верность своим ценностям и идеалам.

Отметим, в Украине началась пятая волна коронавируса. Глава Минздрава Виктор Ляшко предупредил, что ее особенностью является резкое увеличение количества новых случаев (если в предыдущие пики заболеваемости цифра едва достигала 30 тысяч, то в нынешних реалиях она удвоится). При этом, должно уменьшиться количество тяжелых случаев и госпитализаций.

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