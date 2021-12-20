Православная церковь Украины может пойти навстречу тем верующим, которые празднуют Рождество 7 января, а не 25 декабря.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний заговорил об отмене или ослаблении поста на Новый год в своем интервью "Радио Свобода".

По словам митрополита, речь идет только о двух днях, 31 декабря и 1 января.

"До определенной степени есть нарушение поста. И мы даже обсуждали, в некоторых поместных православных церквях есть традиция, что на эти два дня, на 31 декабря и на 1 января, Церковь может ослабить пост или вообще отменить на два дня", - пояснил глава ПЦУ.

Епифаний добавил, что данная мера должна быть соборным общим решением и, к тому же, временной, пока не произойдет переход на новоюлианский календарь. Таким образом, удасться избежать нарушения.

"Есть встреча Нового года, хотя это и не главное, многие не празднуют этот день, но это действительно проблема", - добавил митрополит.

Ранее митрополит Епифаний выступил за перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. По мнению митрополита, этот переход должен быть не резким, его следует растянуть на десять лет.

"Я на самом деле не против перехода. Но чтобы это произошло правильно. Надо мудро действовать... Эту ошибку нужно исправить, но традиция есть традиция", – заявил Епифаний, говоря о том, что традиция укоренилась настолько, что в случае переноса даты, 25 декабря храмы будут пустыми, а 7 – полными.

Напомним, «Мы должны молиться»: Епифаний рассказал, что будет с церквями на Рождество

Как сообщала Politeka, погода в Украине на Новый год: какие области встретят праздник со снегом

Также Politeka писала, что перенос Рождества в Украине, глава ПЦУ Епифаний сделал важное заявление: «Эту ошибку нужно исправить…»