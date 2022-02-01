Так, регистрация на ЗНО-2022 начинается 1 февраля и продлится до 9 марта. Будущие участники тестирования, которые будут регистрироваться в учебных заведениях, должны выполнить процедуру до 1 марта, сообщается на сайте Osvita.

В 2022-м году пройти государственную итоговую аттестацию в форме ЗНО должны выпускники старшей школы, а также ученики и студенты профессионально-технических и высших учебных заведений, которые завершают получение полного общего среднего образования.

ЗНО, ВНО

Также внешнее оценивание могут проходить выпускники прошлых лет, которые планируют поступать на обучение в высшие образования.

Касательно ГИА в форме ЗНО, которую будут сдавать нынешние выпускники, то обязательным является прохождение тестом по четырем предметам:

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  • украинский язык;
  • математика;
  • история Украины или иностранный язык;
  • один из учебных предметов на выбор выпускника: история Украины, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский языки.

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Отметим, каждый зарегистрированный участник ЗНО-2022 имеет право сдать тесты на бесплатной основе, не более чем из пяти учебных предметов. Дополнительные тести придется оплачивать.

До этого мы перечисляли, какие документы нужны, чтобы зарегистрироваться на ЗНО-2022. Среди них, копия паспорта и фотографии размером 3*4, а также заполненная регистрационная карточка участника, и отдельно для выпускников прошлых лет - справка с места учебы или копия документа про образование.

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