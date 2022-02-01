Так, регистрация на ЗНО-2022 начинается 1 февраля и продлится до 9 марта. Будущие участники тестирования, которые будут регистрироваться в учебных заведениях, должны выполнить процедуру до 1 марта, сообщается на сайте Osvita.
В 2022-м году пройти государственную итоговую аттестацию в форме ЗНО должны выпускники старшей школы, а также ученики и студенты профессионально-технических и высших учебных заведений, которые завершают получение полного общего среднего образования.
Также внешнее оценивание могут проходить выпускники прошлых лет, которые планируют поступать на обучение в высшие образования.
Касательно ГИА в форме ЗНО, которую будут сдавать нынешние выпускники, то обязательным является прохождение тестом по четырем предметам:
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
Ушел из жизни известный актер: "Долго мучился из-за сильных болей"
Дважды разведенный Пономарев показал, с кем делит дом: «Красавица»
Сморигин из "Дизель шоу" покинул Украину с семьей, фото: "Жируют!"
Ушел из жизни экс-муж звездной украинской певицы: "Димочка, встретимся уже на небесах"
- украинский язык;
- математика;
- история Украины или иностранный язык;
- один из учебных предметов на выбор выпускника: история Украины, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий, французский языки.
Отметим, каждый зарегистрированный участник ЗНО-2022 имеет право сдать тесты на бесплатной основе, не более чем из пяти учебных предметов. Дополнительные тести придется оплачивать.
До этого мы перечисляли, какие документы нужны, чтобы зарегистрироваться на ЗНО-2022. Среди них, копия паспорта и фотографии размером 3*4, а также заполненная регистрационная карточка участника, и отдельно для выпускников прошлых лет - справка с места учебы или копия документа про образование.
Ранее Politeka сообщала, что ЗНО-2022 в Украине: абитуриентам раскрыли, что их ждет в этом году
Напомним, что утвержден новый образец сертификата ЗНО-2022, «появится дополнительная…»
Также Politeka писала, как пройти регистрацию на ЗНО-2022 и полный список необходимых документов