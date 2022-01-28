В прошлом году и в этом году для всех выпускников, которые планируют сдавать внешнее независимое оценивание, во второй раз введены два отдельных предмета "Украинский язык" и "Украинский язык и литература".

На YouTube-канале ZNOUA сообщили о нововведениях, которые ждут тех выпускников, которые будут сдавать ЗНО в 2022 году.

"Относительно нововведений, которые у нас появились в прошлом году, и появились в этом году, потому что два последних года для формата ЗНО были очень прогрессивными, принесли много изменений. Первое, это отдельный тест по языку", - рассказывают на канале.

Следовательно, участник ЗНО может выбрать для сдачи тест только по украинскому языку или тест по украинскому языку и литературе. То есть, сдавать тест только на знание украинского языка можно, если выпускник планирует поступать на специальность, где не нужна литература, или если необходимо получить только балл ДПА.

Как видим, специальностей, где для поступления нужны только результаты ЗНО по украинскому языку немало, но стоит помнить, что вузы принимали также и результаты ЗНО желающих поступить с украинского языка и литературы. То есть можно было выбрать лучший результат.

Стоит отметить, что сдача ЗНО по украинскому языку и литературе предусматривает получение сразу трех оценок: ДПА (12 балльная шкала), за тест по языку и за тест по языку и литературе (200 балльная шкала).

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