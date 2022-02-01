Опубликовал "квитанцию" Николай Федан на своей странице в Facebook.

Указывается, что мужчина должен заплатить 2530 гривен долга, который начался еще с 2013 года. С 2013 по 2016 года сумма в год составляла 220 гривен, а с 2017 - уже 330.

Какая именно церковь начисляет "долги" верующим, не указано.

"Я так понимаю, что это кто-то платит. И что у тех людей в голове кто считает, что это нормально. Интересно, если все перестанут платить или начнутся Крестовые походы", - написал Федан.

"Ваша ситуация - это высосанный из пальца инфоповод. И я точно не поверю, что вы напугались того листочка и побежали искать защиты у общественности) просто же надо о чем-то писать, хайп ловить, правда )?

Сельские церкви находятся под опекой непосредственно жителей села. И они заботятся об их благоустройстве, стараясь при том аккумулировать финансовые ресурсы. Может, делают это не совсем корректно, но уж как умеют. Они себе собираются и на собрании общины определяют сумму, которую должна была бы уплатить каждая семья на содержание церкви. Вы меня извините, но 200/300 гривен в год из целой семьи прихожан - это смешно, поэтому говорить о каком - то вымогательстве-тоже не уместно", - возмущаются в сети украинцы.

К слову, одноразовые пакеты в магазинах взлетели в цене с 1 февраля: сколько придется платить.