Легенда советского кинематографа Леонид Куравлев несмотря на славу и признание, жил очень скромно.

По информации издания "vokrug.tv", в наследство дочери и сыну Куравлева перейдет жилье в центре Москвы — в знаменитом Доме на набережной.

Леонид Вячеславович жил в самом центре столице, в квартире пять комнат.

Подобное жилье стоит более 80-ти миллионов рублей (больше одного миллиона долларов). Дочь актера имеет свою недвижимость, но временно будет жить в квартире отца.

Также осталась дача, которая находится в Подмосковье. По информации издания «Комсомольская правда», Куравлев давно составил завещание, и имущество будет поделено поровну между его дочерью и сыном.

Известно, что последние дни жизни легендарный актер провел в пансионате. Куравлев страдал от цереброваскулярной болезни - недуг поражает головной мозг и может стать причиной развития деменции и других болезней.

В последние дни жизни Куравлев не мог самостоятельно есть. Актеру установили специальную трубку в желудок.

Напомним, 30 января не стало знаменитого советского актера Леонида Куравлева. Артисту было 85 лет.

1 февраля, в Москве прошла церемония прощания с выдающимся актером, который в каждой роли был ярким и неповторимым.

Изначально планировалась, что прощание с актером пройдет в открытом режиме, но впоследствии родственники изменили свои планы и организовали траурные мероприятия в закрытом формате.

В последний путь его провели только близкие.

На церемонию приехали ближайшие родственники, а также некоторые коллеги и друзья артиста. Сын и внук Леонида Вячеславовича безутешны. Они произнесли траурные речи, почтив память родственника.

Напомним, что ушел из жизни актер культовых фильмов, которые любят во всем мире.

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