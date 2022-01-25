Актер Вачик Мангасарян, наиболее известный по роли в сериале «Агенты ЩИТа», скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Daily Mail. Его представители подтвердили, что актер умер от осложнений Covid-19 в Бербанке, штат Калифорния.

"Мы запомним его не только как отличного актера, но и хорошего человека, который всегда мог поддержать и никогда не бросал в беде. Мы благодарны за то, что ты всегда был рядом с нами. Покойся с миром, встретимся на той стороне", - говорится в сообщении его представителей.

По происхождению Вачик Мангассарян был армянином, который родился в Иране в 1943 году. В 1966 год в возрасте 23 лет он переехал в США. Прежде чем стать ветераном голливудского кино, Вачик успел поработать официантом и даже строителем.

Вачик Мангассарян запомнился яркой ролью Касима Заглула в популярном супергеройском сериале Агенты Щ.И.Т., который выходил с 2013 по 2020 годы и состоит из 7 сезонов.

Также он снимался в популярном сериале Морская полиция: Лос-Анджелес (2010−2019), Менталист и других.

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