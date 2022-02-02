Министерство здравоохранения признало, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. На брифинге главный санитарный врач Игорь Кузин назвал области-кандидаты в "красную" зону карантина.

По его словам, из-за плохой эпидситуации переход в "красную" зону грозит Волыни, Донетчине, Житомирщине, Закарпатью, Одесщине и Сумщине. Кузин отметил, что в этих областях наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация.

В больницы госпитализируют меньше пациентов, чем это было во время минувшей волны коронавируса. Однако, по его словам, пиковые показатели заболеваемости придутся на середину февраля.

карантин, люди, украинцы, локдаун

Популярные статьи сейчас

Ротару раскрыла свой диагноз, о котором молчала, Максим Галкин не остался в стороне: "Дай Бог здоровья"

Жену известного футболиста застрелили на глазах у мужа: без мамы осталось трое детей

Вылетевшему из "Мастер Шеф. Битва сезонов" участнику наговорили "комплиментов" на прощание: "Заслужил"

Первый день февраля устроит украинцам передышку, но дальше погода изменится: появился прогноз

Трагедия произошла с людьми на железной дороге во Львовской области, никто не выжил: подробности
Показать еще

В "оранжевой" зоне сейчас находится 16 областей: Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Луганская, Хмельницкая область, Черкасская, Черниговская и Черновицкая.

Напомним, что "красная" зона грозит нескольким областям: в МОЗ рассказали, кому нужно готовиться.

Как сообщала Politeka, в Минздраве спрогнозировали сроки пика ковида в Украине.

Также Politeka писала о тотальном локдауне в Украине: что говорят в Минздраве.