В больницы госпитализируют меньше пациентов, чем это было во время минувшей волны коронавируса. Однако пиковые показатели заболеваемости придутся на середину февраля.

Министерство здравоохранения признало, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. На брифинге главный санитарный врач Игорь Кузин назвал области-кандидаты в "красную" зону карантина.

По его словам, из-за плохой эпидситуации переход в "красную" зону грозит Волыни, Донетчине, Житомирщине, Закарпатью, Одесщине и Сумщине. Кузин отметил, что в этих областях наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация.

В больницы госпитализируют меньше пациентов, чем это было во время минувшей волны коронавируса. Однако, по его словам, пиковые показатели заболеваемости придутся на середину февраля.

В "оранжевой" зоне сейчас находится 16 областей: Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Луганская, Хмельницкая область, Черкасская, Черниговская и Черновицкая.

Напомним, что "красная" зона грозит нескольким областям: в МОЗ рассказали, кому нужно готовиться.

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